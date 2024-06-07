Экс-солист «Руки вверх!» о Пугачевой: «Совершенно по барабану»

Бывший солист «Руки вверх!» Алексей Потехин заявил, что Алла Пугачева и другие уехавшие артисты вряд ли вернутся в Россию. Его слова передает mk.ru.

«Те, кто изучал историю, прекрасно понимает, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — заявила знаменитость.

Потехин отметил, что ему совершенно безразличны уехавшие звезды, однако иногда он следит за тем, что о них пишут в СМИ. По словам певца, он не понимает, что конкретно российским эмигрантам не нравилось в стране. Он считает, что здесь артисты «спокойно играли и работали».

«Я как был всю жизнь патриотом, так им и остаюсь. Каждый человек сам выбирает, где ему комфортно. <...> Мне, кроме России, никакой другой страны не надо», — подчеркнул исполнитель.

Звезда также поделился, что ему предлагали уехать в США. Он отказался, поскольку был уверен, что никому там не нужен. Потехин признался, что не хочет говорить ни на каком другом языке, кроме русского. Он заявил, что от иностранной речи у него «начинает болеть голова».

Алексей Потехин — один из основателей группы «Руки Вверх!». В 2006 году коллектив распался, и музыкант занялся продюсированием. Кроме того, артист создал группу «Потехин Бэнд».

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