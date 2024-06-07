Звезда «Универа» Гаврилов женился в третий раз

Звезда сериала «Универ», актер Алексей Гаврилов женился в третий раз, его избранницей стала член сборной России по баскетболу, чемпионка Европы, бронзовый призер ЧМ России, глава фонда «Женщина вправе сказать» Катерина Кейру. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его данным, пара не афишировала свои отношения. Они пригласили на свадебное торжество родственников и друзей, среди которых оказались известные спортсмены, популярные актеры и политики.

Катерина Кейру была в браке с футболистом Иваном Новосельцевым, который позже оставил беременную жену и попытался присвоить себе все совместно нажитое имущество. Спортсменка самостоятельно воспитывает сына Теодора.

Первой супругой Гаврилова стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Они поженились в 2015 году, через три года у них появился сын Соломон. Однако в 2020 году пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Второй брак актера был с коллегой Мари Кирти, в 2022 году у них родился сын Рами. В марте 2023-го они подали на развод. Со второй супругой Гаврилов также сохранил хорошие отношения.

В 2023 году Гаврилов рассказал, как проходили роды его первой жены. Супруги находились в Таиланде и решились на домашние роды. Однако, по признаниям актера, все пошло не по плану. Он признался, что плод не выходил наружу из-за короткой пуповины. Актеру и его семье пришлось экстренно плыть на катере в ближайшую клинику.

Ранее Алексей Гаврилов рассказал о разводе с женой.