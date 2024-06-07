Названо имя третьего участника русского сезона «Последнего героя» с Бородиной

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова стала участницей реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», съемки которого проходят в Республике Алтай. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3, который занимается производством проекта совместно с компанией «ВайТ Медиа».

«Я люблю вписываться в проекты, которые только начинаются. Это что-то новое, никто еще не принимал участие, ты — первопроходец. Меня очень это привлекает. Поэтому русский сезон «Последнего героя» я просто не могла пропустить», — заявила Мастеркова.

Спортсменка рассказала, что потратила много времени в сомнениях, оценивая свои силы и возможности: «Во-первых, выживать в тайге само по себе интересно. Во-вторых, интересно уживаться с другими участниками, делить с ними быт. Но в то же время учитывать свои интересы, потому что проект предполагает одного победителя. Но я человек командный, умею договариваться и ладить с людьми, умею выполнять задачи, поставленные в команде».

По словам Мастерковой, сейчас она находится в прекрасной физической форме, но не может представить, какие испытания подготовили организаторы. Спортсменка также призналась, что никогда не была в походах, и готовится к первому опыту проживания в лесу.

«Как я буду спать под открытым небом, практически в обнимку с абсолютно посторонними мне людьми, в каких условиях — эти мысли не дают мне покоя, — сказала Мастеркова. — От проекта я жду эмоций и переживаний. Абсолютно уверена, что будет трудно. Не знаю, насколько это будет сложно и мучительно. Может, наоборот не будет, — покажет время. Что я знаю точно: я жду от проекта впечатлений, которые останутся в моей жизни на долгие годы».

Впервые за всю историю «Последнего героя» съемки проекта пройдут в России. Местом действия станет берег Телецкого озера, расположенного в Республике Алтай. Озеро находится в горной местности на высоте 434 метра над уровнем моря, что будет создавать отдельные сложности для участников шоу.

По правилам программы участники разделятся на племена и будут соревноваться за различные привилегии. Героям предстоит постепенно избавляться от самых слабых конкурентов посредством тайного голосования. Ведущей проекта стала Ксения Бородина.

Ранее стало известно, что звезда шоу «Пацанки» Кристина Захарова примет участие в русском сезоне «Последнего героя».