Сарик Андреасян признался, что Чикатило привел Петросяна в «Манюню»

Кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, актер Сарик Андреасян стал гостем шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники. В беседе он рассказал, как его сериал «Чикатило» «привел» юмориста Евгения Петросяна в фильм «Манюня: Приключения в Москве».

Андреасян подтвердил, что Петросян оставил комментарий под одним из фото в соцсетях: «Чикатило» — зачет». В итоге продюсер и комик договорились поужинать. Во время ужина Петросян рассказал, что прошел пробы на роль Шурика в «Операции «Ы» Леонида Гайдая, но отказался — хотел быть юмористом на телевидении.

Персонаж, доставшийся Петросяну, не был изначально написан под него, отмечает Андреасян, но когда пришла пора снимать «Манюню», режиссер вспомнил об артисте.

«За неделю до съемок я ему набрал, потому что это вот знаешь, такая «Эврика». Я ему набрал, говорю: «Евгений Ваганович, вот прям вот вы. Это должны сделать вы», — делится он.

Несмотря на то что съемки должны были начаться уже через неделю, съемочной группе удалось обаять артиста и убедить его сниматься.

«Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее — но вот… И мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сделано», — говорит Андреасян, добавляя, что у Петросяна естественно получилось переключиться с амплуа юмориста на артистическое.

Накануне на премьере новой «Манюни» 78-летний Евгений Петросян назвал себя молодым отцом.

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