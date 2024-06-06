«Ну и жуткий же у вас вид»: Собчак протестировала робота Евгения на ПМЭФ

Журналистка Ксения Собчак протестировала человекоподобного робота Женю на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), робот находится на стенде Московской области. Об этом сообщает kp.ru.

Она попросила робота рассказать о рейтинге подмосковных школ, а в конце сказала ему: «Евгений, ну и жуткий же у вас вид!».

«Извините, если мой внешний вид вызвал у вас такие ощущения. Я создан для того, чтобы помогать и предоставлять информацию. Я готов ответить на ваши вопросы», — ответил ей робот.

В сообщении уточнили, что журналистка на второй день форума надела юбку-карандаш, серые лодочки и пиджак оверсайз, под которым была жилетка с максимально закрытым воротом.

5 июня Ксения Собчак пришла на вечеринку в рамках ПМЭФ. Она предпочла для выхода красно-черное платье с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили красные туфли с острым мысом и черная сумка Hermes Mini Kelly Matte Alligator. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $130 тысяч (около 10,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что на стенде Подмосковья на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.