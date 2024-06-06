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«Ну и жуткий же у вас вид»: Собчак протестировала робота Евгения на ПМЭФ

Журналистка Собчак протестировала робота Евгения на ПМЭФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак протестировала человекоподобного робота Женю на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ), робот находится на стенде Московской области. Об этом сообщает kp.ru.

Она попросила робота рассказать о рейтинге подмосковных школ, а в конце сказала ему: «Евгений, ну и жуткий же у вас вид!».

«Извините, если мой внешний вид вызвал у вас такие ощущения. Я создан для того, чтобы помогать и предоставлять информацию. Я готов ответить на ваши вопросы», — ответил ей робот.

В сообщении уточнили, что журналистка на второй день форума надела юбку-карандаш, серые лодочки и пиджак оверсайз, под которым была жилетка с максимально закрытым воротом.

5 июня Ксения Собчак пришла на вечеринку в рамках ПМЭФ. Она предпочла для выхода красно-черное платье с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили красные туфли с острым мысом и черная сумка Hermes Mini Kelly Matte Alligator. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $130 тысяч (около 10,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что на стенде Подмосковья на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.

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