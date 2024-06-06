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В сети вышел трейлер фильма «Опасные воды»

Фильм «Опасные воды» выйдет 12 июня в российский прокат

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Наше кино

Кинопрокатная компания «Наше кино» опубликовала на YouTube финальный трейлер триллера «Опасные воды». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Фильм «Опасные воды» выйдет в российский прокат 12 июня. Картина расскажет о пятерых друзьях, которые отправились в дайвинг-путешествие к месту крушения военного корабля времен Второй мировой. Однако погружение оборачивается настоящим кошмаром для компании. Группа оказывается отрезанной от суши, а кислород заканчивается. На друзей, застрявших в ловушке, начинает охоту стая огромных акул.

Режиссер фильма — Йоахим Хеден, известный по картине «Глубокое погружение».

В ролях — Ким Спирман, Джек Парр, Джулиан Сэндс, Александр Арнольд, Эрин Маллен, Арло Картер, Максим Дюран.

В мае телекомпания HBO представила трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона». В видео показано, как Деймон Таргариен, дядя вновь взошедшей на престол Рейниры, приближается к Железному трону. Затем появляются кадры с кораблями, эпизоды с драконами и падающей короной. Рейнира отмечает, что член династии Таргариенов, занимающий трон, не просто правитель или правительница, а защитник королевства.

Ранее Александр Балуев заявил о нехватке умного кино.

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