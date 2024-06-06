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Лерчек объяснила, почему носит кольцо на правой руке после развода

Блогерша Лерчек призналась, что не хочет излишнего мужского внимания

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) подтвердила в беседе с kp.ru, что продолжает носить кольца на безымянном пальце правой руки после развода.

Чекалина призналась, что пока не хочет излишнего мужского внимания. По словам блогерши, для потенциальных ухажеров она «занята». Другой причиной, почему она продолжает носить так кольцо, Лерчек назвала удобство.

«На самом деле, если говорить честно, то с левой руки слетает. Это мои кольца, подарки не отдают», — отметила блогерша.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Лерчек и ее мужем Артемом Чекалиным на два месяца. Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не ходит в суд, их интересы представляют адвокаты.

По данным Shot, Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

16 апреля Симоновский районный суд Москвы оставил без движения иск мужа Валерии Чекалиной Артема о разделе совместно нажитого имущества.

Ранее Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС».

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