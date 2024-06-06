Дава оценил, как стать блогером-миллионником

Блогером-миллионником можно стать в любое время, если создавать контент с пользой. Об этом блогер Дава (Давид Манукян) рассказал kp.ru.

Он отметил, что не существует определенных формул для того, чтобы стать популярным, потому что тренды в социальных сетях регулярно меняются.

«Тут предугадать невозможно. Просто нужно выбирать то, что тебе нравится, формат, который тебе ближе. У нас есть и свои классные соцсети, в том числе и Rutube, который сейчас набирает популярность», — сказал Дава.

По его словам, популярной может стать даже домохозяйка, которая решит снимать процесс приготовления тортов. Артист добавил, что она сможет монетизировать это дело, если решит принимать заказы на продукцию, а после — открыть свое кафе.

В 2023 году Дава на «Шоу Воли» признался, что перестал афишировать свою личную жизнь, потому что ему постоянно приписывают романы со звездами шоу-бизнеса. Ведущий шоу Павел Воля поинтересовался у блогера, какими качествами должна обладать его потенциальная избранница. В ответ на это Дава заметил, что такую девушку ему вряд ли удастся встретить в тех местах, где он бывает чаще всего — на работе и дома.

Ранее Дава публично исповедался перед Ольгой Бузовой и объяснил свое поведение депрессией.