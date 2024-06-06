В Перми перенесли концерт стендап-комика Сергея Орлова в день выступления. Об этом сообщает 59.ru.

Концерт должен был пройти 6 июня в спортивном комплексе имени Сухарева. Покупатели билетов получили сообщения о переносе утром этого дня. Новая дата выступления будет объявлена позже. Причина переноса неизвестна. В социальных сетях Орлова пока ничего не сказано об этом.

В декабре 2023 года Сергей Орлов заявил, что заработал порядка 14 млн рублей на продаже своего концерта на онлайн-платформе для юмористов.

Орлов начал карьеру юмориста в студенческие годы, выступая в клубах. Артист был одним из организаторов первого в Якутии «Северного Stand Up клуба». В 2017 году комик завел канал на YouTube и начал выкладывать свои выступления.

В 2018 году Орлов принял участие и победил в комедийном фестивале «Панчлайн» в номинации «Лучший сольный концерт». После победы переехал в Москву, где почти сразу попал в «Stand Up Club #1». В 2020-м артист выступал со стендапом на шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Сергей Орлов рассказал о похудении на 20 кг.