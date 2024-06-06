Андрей Малахов объяснил, почему перестал ходить в спортивный зал

Телеведущий Андрей Малахов признался в беседе с Voice, что перестал активно посещать спортивный зал и заниматься фитнесом.

Малахов объяснил, что не может ходить на тренировки из-за плотного графика. Он пошутил, что его спорт — это телевидение. Шоумен также отметил, что спортивные события вызывают у него интерес. К примеру, он всегда смотрит биатлон, когда комментирует Дмитрий Губерниев.

«Хотел бы пойти на чемпионат мира по футболу, проходящий в Москве. Еще на чемпионат по художественной гимнастике или на баскетбол. Это должно быть что-то яркое и интересное», — рассказал телеведущий.

В феврале Малахов признался, что с юности хотел работать на телевидении. Свою первую практику на факультете журналистики он проходил в программе «Доброе утро».

Малахов рассказал, что в его успех верила Елена Миронова. По словам шоумена, телеведущая его поддерживала и приносила модную одежду сына. Шоумен добавил, что всесторонняя поддержка гарантирует быстрый успех, однако он не считает это хорошим способом в продвижении карьеры.

Ранее Филипп Киркоров и Андрей Малахов стали продавцами мороженого.