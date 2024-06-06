Театроведа Дмитриевскую уволили из института за «аморальные поступки»

Главреда «Петербургского театрального журнала» Марину Дмитриевскую уволили из Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Петербурге. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале литературоведа Николая Подосокорского.

«Сегодня меня вызвали в ректорат. В полутемном ректоратском закутке работницы отдела кадров А. С. Бровко и А. В. Романова зачитали мне приказ ректора Пахомовой Н. В. о моем увольнении «за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы», — заявила Дмитриевская.

Театровед связала увольнение с тем, что в конце апреля ее оштрафовали за дискредитацию российской армии. Дмитриевская отметила, что дело до конца не завершено и решение не вступило в законную силу, поскольку она подала жалобу.

«Вся процедура была абсолютным оскорблением всей моей жизни на Моховой. В 1971 я пришла учиться, в 1977 поступила в аспирантуру и с тех пор никуда не девалась. Во врученной мне трудовой книжке — только благодарности и ступени роста: аспирант-преподаватель-старший преподаватель… профессор…» — возмутилась женщина.

Дмитриевская подытожила, что намерена подать в суд из-за своего увольнения из РГИСИ. Адвокаты театроведа заявили, что процедура проходила с рядом серьезных нарушений.

23 апреля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Дмитриевскую на 30 тыс. рублей. Причиной привлечения Дмитриевской к административной ответственности мог стать ее пост в одной из социальных сетей, говорится в статье.

70-летняя Дмитриевская организовала «Петербургский театральный журнал» в 1992 году, став его главным редактором. Также она известна как театральный критик.

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