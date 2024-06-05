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Девятова раскритиковала артистов, поющих о России: «Нынче модно»

Певица Марина Девятова обвинила в лукавстве недавно запевших о России артистов

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Lev Ilyin/Global Look Press

Исполнительница народных песен и финалистка проекта «Народный артист-3» Марина Девятова усомнилась в искренности артистов, которые неожиданно запели о России. Ее слова передает издание «Абзац».

«А я вот 26 лет пою песню про русские березки, и только в этой трагичной ситуации вдруг неожиданно все сказали: «О, а это надо, патриотом нынче быть модно», — возмутилась певица.

Девятова обвинила в лукавстве артистов — от молодых поп-исполнительниц до рэперов — которые начали создавать композиции в народном жанре. Она посетовала, что все стали петь подобные песни только из-за того, что это стало модным.

«А я про эту Россию пою 26 лет и счастлива оттого, что я в ней живу, и то, что я это пела, и вдруг неожиданно это заметили», — подытожила певица.

В той же беседе Девятова заявила об ответственности артистов с почетными званиями за свои высказывания перед президентом, перед народом, перед своими учителями и перед богом. Исполнительница добавила, что талант артистам не принадлежит, он лишь дается некоторым при рождении.

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