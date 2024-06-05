Поргина о причине ухода Франдетти из «Ленкома»: «Там рабство»

Актриса Людмила Поргина уверила, что уход главного режиссера «Ленкома» Алексея Франдетти связан с рабочей обстановкой в театре. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Потому что там идет полное рабство Марком Варшавером. Это просто рабство, крепостное право. Ни шагу в сторону, только как он хочет», — пояснила артистка.

Она предположила, что директор «Ленкома» Марк Варшавер специально довел Франдетти «до истощения», чтобы режиссер покинул театр. Поргина вспомнила, как радовалась приходу Франдетти. По ее словам, «править театром» должен творческий человек, а не тот, что «считает деньги». Звезда напомнила, что Варшавер сделал 62 замены в спектаклях за год и убрал актеров, которых ставил еще Марк Захаров.

Недавно Поргина заявила, что Варшавер снял дочь Захарова со всех ролей в «Ленкоме». Она уточнила, что Захарова ничего не играет, но «пока еще держится».

В июле 2023 года Поргина уволилась из «Ленкома». По словам актрисы, ее довел и затравил Варшавер. Артистка рассказала, что директор ставил ее на роль массовки, несмотря на ее профессионализм. Актриса заявила, что Варшавер «унижал» ее подобными «смехотворными» ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей.

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