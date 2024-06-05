Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717606904
Размер текста
А
А
А

Поргина о причине ухода Франдетти из «Ленкома»: «Там рабство»

Актриса Поргина рассказала, что Варшавер довел до истощения Алексея Франдетти

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина уверила, что уход главного режиссера «Ленкома» Алексея Франдетти связан с рабочей обстановкой в театре. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Потому что там идет полное рабство Марком Варшавером. Это просто рабство, крепостное право. Ни шагу в сторону, только как он хочет», — пояснила артистка.

Она предположила, что директор «Ленкома» Марк Варшавер специально довел Франдетти «до истощения», чтобы режиссер покинул театр. Поргина вспомнила, как радовалась приходу Франдетти. По ее словам, «править театром» должен творческий человек, а не тот, что «считает деньги». Звезда напомнила, что Варшавер сделал 62 замены в спектаклях за год и убрал актеров, которых ставил еще Марк Захаров.

Недавно Поргина заявила, что Варшавер снял дочь Захарова со всех ролей в «Ленкоме». Она уточнила, что Захарова ничего не играет, но «пока еще держится».

В июле 2023 года Поргина уволилась из «Ленкома». По словам актрисы, ее довел и затравил Варшавер. Артистка рассказала, что директор ставил ее на роль массовки, несмотря на ее профессионализм. Актриса заявила, что Варшавер «унижал» ее подобными «смехотворными» ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей.

Ранее продюсер раскрыл, сколько зарабатывала Пугачева за выступление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами