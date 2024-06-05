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В Аргентине изменилось отношение к Пушкину

ТАСС: в Аргентине стали чаще публиковать книги Пушкина

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Репродукция литографии портрета поэта А. С. Пушкина работы художника Ореста Кипренского/РИА «Новости»

В Аргентине стали в последние годы чаще публиковать книги Александра Пушкина на испанском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переводчиков с русского языка Алехандро Гонсалеса и Эухенио Лопеса Арриасу.

По словам Гонсалеса, отношение к Пушкину изменилось — его больше переводят, на писателя есть спрос.

«Я помню, как раньше в магазинах можно было найти всего одну книжку Пушкина, его сборник стихотворений, и, возможно, какие-то букинистические издания. Но в последние 15-20 лет стали появляться новые переводы», — рассказал он о появлении произведений автора в книжных магазинах.

Он отметил, что появилось и больше переводчиков с русского, и больше издательств, готовых публиковать такие переводы и поверивших в спрос.

По мнению Лопеса, в Аргентине XXI век стал веком Пушкина: в XX веке про него здесь почти не говорили, а в XIX у Аргентины в принципе почти не было контактов с Россией. Видит он интерес к Пушкину и у своих студентов, удивляющихся разнообразию творчества автора.

«Пушкина знают меньше, чем Достоевского, Гоголя, Толстого, так что это всегда становится открытием для студентов. И они всегда остаются в восторге, многие решают изучать его дальше, писать о нем курсовые работы», — рассказал он, добавив, что этот писатель может принести «эстетическое удовольствие» на любом языке.

Кроме того, добавил переводчик, Пушкин хорошо подходит для знакомства с историей России, и в его работах много достоинства и любви к свободе.

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