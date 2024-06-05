Блогер Чиковани оценила слухи о пиар-романе Чуйкова и Муцениеце

Блогер Виолетта Чиковани в разговоре с «Пятым каналом» предположила, что Агата Муцениеце и Роман Чуйков встречаются не ради пиара.

«Это такие люди, которые не делают что-то ради пиара. Я еще давно заметила, что у них какие-то отношения. Я даже, когда мы работали с Ваней на двух проектах на RU.TV ведущими блогер-чата, я у него задавала вопросы: а что между вами происходит?» — призналась Чиковани.

По словам артистки, после начала отношений с Муцениеце, Чуйков «расцвел». Чиковани выразила мнение, что ни один кавалер не ухаживал за актрисой так, как ее новый бойфренд. Блогер убеждена, что звезды счастливы в отношениях.

В апреле телеведущий Иван Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Муцениеце перебила коллегу на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги. А позже Муцениеце показала, как познакомила Чуйкова с детьми и проводила с ним время.

Агата Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

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