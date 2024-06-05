Нюша рассказала, с кем останутся дети после развода с Сивовым

Певица Нюша в интервью Лауре Джугелии рассказала, с кем останутся дети после развода с Игорем Сивовым.

«Не было такого, что кто-то с кем-то остается. На сегодняшний день решили так, что большую часть времени детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Если я очень соскучусь, то могу прилететь, забрать ее или малыша. Мы в открытом диалоге и слышим друг друга», — уточнила Нюша.

Она также призналась, что пока не рассказала детям о разводе с их отцом. Исполнительница считает, что Серафима-Симба и Саффрон первыми «считают» смену настроения между папой и мамой, поэтому им следует рассказать о случившемся. Нюша отметила, что хочет подать им эту информацию в виде игры, не заостряя внимание на проблеме.

Нюша 7 мая объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. По словам певицы, решение развестись после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, как омолаживается с помощью процедур.