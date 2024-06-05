Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717585084
Размер текста
А
А
А

Нюша рассказала, с кем останутся дети после развода с Сивовым

Певица Нюша заявила, что ее дети большую часть времени проведут в Дубае

close
100%
«NYUSHA»' class="item-image" >
Телеграм-канал «NYUSHA»

Певица Нюша в интервью Лауре Джугелии рассказала, с кем останутся дети после развода с Игорем Сивовым.

«Не было такого, что кто-то с кем-то остается. На сегодняшний день решили так, что большую часть времени детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Если я очень соскучусь, то могу прилететь, забрать ее или малыша. Мы в открытом диалоге и слышим друг друга», — уточнила Нюша.

Она также призналась, что пока не рассказала детям о разводе с их отцом. Исполнительница считает, что Серафима-Симба и Саффрон первыми «считают» смену настроения между папой и мамой, поэтому им следует рассказать о случившемся. Нюша отметила, что хочет подать им эту информацию в виде игры, не заостряя внимание на проблеме.

Нюша 7 мая объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. По словам певицы, решение развестись после семи лет брака было обоюдным. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, как омолаживается с помощью процедур.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами