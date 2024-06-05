Бритни Спирс застали с бывшим женихом

Американскую певицу Бритни Спирс застали в Лас-Вегасе с экс-женихом и бывшим соопекуном Джейсоном Трэвиком. Об этом сообщает TMZ.

К Бритни и Джейсону присоединился брат певицы Брайан. Источники сообщают, что брат и сестра дружат с живущим в Лас-Вегасе Трэвиком и регулярно общаются, романтической связи у Спирс и бывшего избранника нет.

Джейсон Трэвик и Бритни Спирс встречались с 2009 по 2013 год. Они помолвились в 2011 году, но отозвали помолвку, сохранив теплые отношения.

Накануне 42-летняя Спирс заявила, что ее обокрали.

Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что у нее украли все украшения. Бритни Спирс показала свою пустую шкатулку, где хранила изделия.

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