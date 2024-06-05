Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584968
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс застали с бывшим женихом

Певицу Бритни Спирс заметили в Лас-Вегасе с экс-женихом

close
100%
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американскую певицу Бритни Спирс застали в Лас-Вегасе с экс-женихом и бывшим соопекуном Джейсоном Трэвиком. Об этом сообщает TMZ.

К Бритни и Джейсону присоединился брат певицы Брайан. Источники сообщают, что брат и сестра дружат с живущим в Лас-Вегасе Трэвиком и регулярно общаются, романтической связи у Спирс и бывшего избранника нет.

Джейсон Трэвик и Бритни Спирс встречались с 2009 по 2013 год. Они помолвились в 2011 году, но отозвали помолвку, сохранив теплые отношения.

Накануне 42-летняя Спирс заявила, что ее обокрали.

Поп-исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что у нее украли все украшения. Бритни Спирс показала свою пустую шкатулку, где хранила изделия.

Ранее Валдис Пельш объяснил, почему редко ездит в Латвию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами