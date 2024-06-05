Звезда сериала «Слово пацана» выступит на «арт-пикнике» в Подмосковье

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа по кличке Зима в сериале «Слово пацана», выступит в Подмосковье на фестивале «Арт-пикник. Проект: поэт». В беседе с 360.ru он рассказал, что предстанет перед зрителями в новом амплуа и прочтет со сцены свои стихи.

Зулькарнаев поблагодарил организаторов фестиваля за то, что его пригласили на него не как актера, а как поэта. Он рассказал, что после съемок в сериале «Слово пацана» у него стало больше подписчиков в соцсетях, с которыми он начал делиться своими сочинениями.

«Эти стихи начали, как я заметил, находить отклик не только у читателей, но и там, внутри индустрии. И вот, наконец-то позвали на фестиваль читать свои твои стихи целый час. <…> Получается министерство культуры и туризма Московской области исполняет желания», — рассказал актер.

Он также добавил, что участие в фестивале примут многие известные в России звезды кино – к примеру, Константин Райкин и Виктор Сухоруков.

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина.

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