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Роберт Дауни — младший может снова стать Железным человеком

Актер Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка

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Marvel Studios Inc.

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни — младший заявил, что готов вернуться к роли Тони Старка — супергероя Железного человека из киновселенной Marvel. В этом он признался в интервью Variety.

«Это самый похожий на меня герой, которого я когда-либо играл, хотя он и гораздо круче меня. Я сам удивлен, что настолько готов к возвращению», — отметил он.

Четыре года назад актер заявлял, что не планирует возвращаться к роли Железного человека, однако слухи о его возвращении во франшизу ходят не первый год.

В 2024 году Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер».

На эту награду также претендовали Стерлинг К. Браун («Американское чтиво», American Fiction, 2023), Роберт Де Ниро (Killers of the Flower Moon, 2023), Райан Гослинг («Барби», Barbie, 2023) и Марк Руффало («Бедные-несчастные», Poor Things, 2023).

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