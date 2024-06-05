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Бурунов назвал преимущество интернет-шоу перед телевизионными

Актер Бурунов заявил, что интернет предоставляет больше свободы в творчестве

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Сергей Бурунов заявил в беседе с «Пятым каналом», что у интернет-шоу есть преимущество перед телевизионными в виде отсутствия цензурных рамок.

Бурунов считает, что интернет предоставляет больше творческой свободы, чем телевидение.

В марте Бурунов заявил, что артистам необходимо профессиональное образование. По его мнению, образование поможет молодым актерам оттачивать свое мастерство и развивать талант.

Бурунов не стал отрицать, что в его профессии есть исключения. Актер считает, что без необходимости в образовании в его специальности не было профессионального отбора и конкурентной среды.

Сергей Бурунов начал свою карьеру в 1998 году. В его фильмографии более 300 работ. Он снимается в телешоу, озвучивает фильмы, компьютерные игры и мультфильмы, а также работает в театре.

Бурунов снялся в таких проектах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Бременские музыканты», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь: Корень зла», «Ивановы-Ивановы», «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

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