В Госдуме выступили против введения дресс-кода для артистов

В России не нужно вводить дресс-код для артистов, считает депутат Госдумы Станислав Наумов. Он назвал запреты тупиковым путем, заявив в беседе с НСН, что артисты должны сами, без законодательных требований соблюдать стандарты внешнего вида.

Так депутат отреагировал на предложение депутата КПРФ Ирины Филатовой ввести дресс-код для выступлений артистов. Наумов призвал депутатов «не разглядывать картинки с каких-то мероприятий шоу-бизнеса», а заниматься другими делами. При этом сами представители шоу-бизнеса все-таки должны соблюдать какие-то стандарты и регулировать себя самостоятельно, считает он.

«Есть же специалисты, которые могут подсказать, есть консультанты, чтобы вынести для себя, стоит ли оно того, — пояснил парламентарий. — С одной стороны надо отказаться от запретов ради запретов, а с другой – шоу-бизнесу надо вменяемо себя вести, понимая, что провокация – не самый выдающийся жанр искусства».

Инициативу о дресс-коде он пообещал не поддерживать, заявив, что сегодня людям не нужны «надзиратели и контролеры», так как зрители сами должны оценивать поведение и реагировать на нарушение нравственности.

«На любое выступление любого деятеля искусства может быть четыре-пять доносов в зависимости от вкусовых предпочтений доносчика. И что, каждый раз внеочередное заседание Думы собирать из-за этого?» — заключил Наумов.

Ранее Волочкова оценила идею ввести дресс-код для артистов.