Пласидо Доминго поприветствовал участников конкурса «Юные виртуозы Казани»

Оперный певец Пласидо Доминго записал видеообращение к участникам конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани-2024». Об этом пишет РИА Новости.

«Я очень рад приветствовать вас сегодня. Я пел в Казани в 2014 году. Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце, родной город, где родился Федор Шаляпин», — сказал Доминго.

Один из главных теноров современности пожелал молодым артистам усердно трудиться и не отказываться от любви к музыке. Доминго выразил надежду, что увлечение музыкой принесет молодым исполнителям много счастья и радости.

Оперная певица Аида Гарифуллина, которая является наставницей мероприятия, выразила мнение, что «Юные виртуозы Казани» помогут юным артистам поверить себя и проявить свои силы на серьезной сцене.

«Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им дает. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя… дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии», — пояснила Гарифуллина.

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