«Диагноз «шизофрения»: солистка «Ассорти» об имплантах в организме и заговоре родных

Солистка группы «Ассорти» Наталья Паволоцкая заявила, что родные с помощью импланта вливают в нее психотропные препараты. Об этом сообщает «СтарХит».

«Мои родители устроили мне приговор: в меня имплантировано что-то. Я не знаю что это: какая-то таблетка или устройство. Но без тактильного прикосновения можно на расстоянии вливать разные лекарства или психотропные вещества. Они меняют сознание и сводят меня с ума. Это происходит каждый день и ночь», — заявила Паволоцкая.

Она добавила, что к этому причастны и ее коллеги по группе «Ассорти»: Оксана Казакова, Мария Зайцева, а также Александр Панайотов, Тимофей Ливанов, некоторые другие звезды и даже одноклассники певицы. По словам Паволоцкой, все эти люди устроили ее травлю и пытаются выставить сумасшедшей. Артистка уточнила, что ей поставили диагноз «шизофрения», однако она убеждена, что это подстроено с целью заговора против нее.

«Я не знаю, что у меня с организмом. Есть еще одна проблема: чтобы скрыть свои деяния, родители сдали меня в больницу, и мне поставили диагноз «шизофрения». А эти их устройство или вещества делают меня ненормальной. Я абсолютно вменяемый человек», — подчеркнула Паволоцкая.

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