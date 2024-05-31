Девушки из боевой музыкальной группы «Катюша» выпустили песню «Лето за лентой»

На музыкальных платформах и YouTube-канале коллектива «Катюша» состоялась премьера песни «Лето за лентой» и снятого на нее клипа. Об этом сообщает Теlegram-канал коллектива.

Отмечается, что композиция была написана участницами группы во время их последней командировки в зону проведения специальной военной операции.

Девушки из музыкальной группы, которые пишут авторские песни, объясняют, что выражение «за ленточкой» пришло из армейского жаргона и подразумевает нахождение на передовой или на территории противника.

Участницы коллектива называют свою группу боевой, поскольку совершили ряд командировок в зону проведения СВО, дав десятки концертов для военнослужащих в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Помимо концертной деятельности группа занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, медикаментов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).