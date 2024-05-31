Петров сыграет почтальона из советского города 1942 года

Начались съемки драмы с элементами детектива «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

«История о человеке, как казалось его окружению, слабом, вдруг вмешавшемся в эту схватку и изменившем ее исход. Фильм «Почтарь» предлагает зрителям необычный взгляд на войну: в нем нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя. Вопрос, на который авторы ищут ответ, — возможна ли ложь во благо, и какова цена этой лжи», — заявляют создатели проекта.

Сюжет завязывается на том, что до военкомата не доходит особо важное письмо из военного ведомства. Следователь не находит врагов, но понимает, что последним, кто видел документ, оказывается почтальон. Горожане прозвали мужчину Почтарем, а еще все знают, что он «со странностями». В городе ему симпатизируют и считают образцовым почтальоном. Действие драмы происходит в небольшом советском городе в 1942 году.

В каст также вошли Инга Оболдина, Полина Агуреева, Федор Лавров, Алексей Розин и другие. Режиссером выступил Андрей Разенков («Северное сияние»), а за сценарий отвечали Андрей Разенков и Михаил Петухов.

Петров признался, что никогда не играл подобной роли. Он сравнил съемочный процесс фильма с чистым искусством.

«Я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, и ничего не ожидаю от фильма. Просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет», — заявил артист.

Производство картины занимаются онлайн-кинотеатр KION и ООО «ТРИКИТА ЭНТЕРТЕЙМЕНТ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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