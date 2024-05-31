Бьянка о фигуре после пластики: «Очень довольна»

Пластический хирург Сеймур Алиев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик с певицей Бьянкой, продемонстрировав результат своей работы.

«Класс. Я очень довольна. Спасибо вам большое», — сказала исполнительница на видео.

Алиев рассказал, что делал артистке 2,5 месяца назад липоскульптурирование (процедуру, которая позволяет перенести жир из одной области тела в другую область для улучшения формы, — прим. «Газеты.Ru».) По его словам, у певицы появился рельеф в области живота, а также исчез «грустный пупок».

В марте Бьянка сделала пластическую операцию. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Артистка также рассказывала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Она регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. Знаменитости делали капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам певицы, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма.

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