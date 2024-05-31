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Стало известно, когда Милохин вернется в Москву

Shot: блогер Даня Милохин собирается прилететь в Москву этим летом

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milokhindanya/Twitch

Блогер Даня Милохин планирует прилететь в Москву летом нынешнего года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что на одном из своих последних стримов знаменитость завернулся в российский флаг и признался, что будет выходить с отечественным триколором перед каждым боем. Милохин уточнил, что будет это делать только в тех странах, в которых «разрешат».

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

В феврале Милохин вышел на дебютный бой в Дубае под гимн России. Тиктокер несколько раз поднял вверх российский триколор — при выходе и уже на ринге.

В апреле блогер в личном блоге опубликовал ролик, в котором танцует под песню с фразой: «Да, я русский, со мной бог». На видео звезда исполняет танец, который похож на русский народный: он пляшет вприсядку и прочее.

Ранее 93-летнему Краско вызвали скорую на открытии турнира по футболу.

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