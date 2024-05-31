Бузова пожаловалась, что Погребняк увела у нее жениха: «Это мое предложение!»

Певица Ольга Бузова призналась, что модель Мария Погребняк изначально пыталась свести артистку со своим нынешним женихом Игорем Головинским. Об этом звезда рассказала на шоу «Пожалуйста, не рассказывай».

«Она несколько раз пыталась меня с Игорем познакомить. Но дело в том, что потом она начала с ним встречаться… Я офигела!» — заявила исполнительница.

Бузова предположила, что Погребняк ходила на организованные для нее свидания, чтобы «те не пропадали». Затем певица произнесла фразу, вспоминая о помолвке подруги: «Это мое предложение!»

Модель, в свою очередь, объяснила, что ездила с Головинским в рестораны, чтобы затем позвать туда же исполнительницу для знакомства. Однако Бузова часто отказывалась от встреч из-за работы. Поэтому, заявила Погребняк, ей приходилось «развлекать» мужчину. Она добавила, что во время встреч пара «часто говорила» о Бузовой.

«Самый прикол, что мне Игорь реально нравится, как спутник моей подруги», — поделилась артистка.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским. Возлюбленный сделал предложение модели в Лужниках у набережной.

Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. Они были в браке восемь лет.

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