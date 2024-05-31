Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта в стране

В Нидерландах потребовали разъяснений из-за выступления Урганта в Амстердаме

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс возмутились из-за выступления российских телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в одном из главных театров столицы страны — Theater Amsterdam. Об этом сообщает «Лента.ру».

Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Обращение Брекелманса и Мартенса состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который состоялся 28 мая.

Среди прочего, депутаты задают вопрос, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». В вопросе также утверждается, что Познер «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

Кроме того, Брекелманс и Мартенс сросили у властей, каким образом это выступление «соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией».

21 мая продюсер Павел Рудченко рассказал, зачем Владимир Познер и Иван Ургант запланировали тур по Европе. По его словам, это вариант для поддержки штанов. В России особо не разгуляешься кассовыми концертами, эфирами на телеканалах. Ургант не может этим похвастаться, пояснил продюсер.

Концертный тур Урганта и Познера начался 28 мая в Амстердаме. Они также планируют посетить Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

1 апреля историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Владимира Познера заключается в том, что журналист знает три языка.

Ранее Познер прокомментировал свое возвращение на Первый канал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами