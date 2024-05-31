В Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта в стране

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс возмутились из-за выступления российских телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в одном из главных театров столицы страны — Theater Amsterdam. Об этом сообщает «Лента.ру».

Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Обращение Брекелманса и Мартенса состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который состоялся 28 мая.

Среди прочего, депутаты задают вопрос, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». В вопросе также утверждается, что Познер «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

Кроме того, Брекелманс и Мартенс сросили у властей, каким образом это выступление «соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией».

21 мая продюсер Павел Рудченко рассказал, зачем Владимир Познер и Иван Ургант запланировали тур по Европе. По его словам, это вариант для поддержки штанов. В России особо не разгуляешься кассовыми концертами, эфирами на телеканалах. Ургант не может этим похвастаться, пояснил продюсер.

Концертный тур Урганта и Познера начался 28 мая в Амстердаме. Они также планируют посетить Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

1 апреля историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Владимира Познера заключается в том, что журналист знает три языка.

Ранее Познер прокомментировал свое возвращение на Первый канал.