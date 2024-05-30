Семья Лерчек договорилась о разделе имущества: «Довольно редкий случай»

Блогеры Артем и Валерия Чекалины подписали брачный договор и смогли урегулировать спор о разделе имущества, а также места жительства детей. Об этом сообщила адвокат Катя Гордон в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-канале своей юридической фирмы.

«Надо сказать, что это довольно редкий случай предоставлять интересы обоих супругов. Но, когда люди достойные и задачи друг друга обманывать нет — все возможно!» — отмечено в посте.

По словам Гордон, формальное заседание по делу Чекалиных пройдет 11 июня. Она еще раз подчеркнула, что все вопросы знаменитости урегулировали до суда. Гордон опубликовала видео ролик, снятый вместе с Чекалиными. Она заявила, что супруги должны стать примером для многих пар.

«Верьте в любовь, продолжайте строить семьи и, конечно же, подписывайте брачные договоры», — добавила на видео Лерчек.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Сообщалось, что Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 млрд рублей. Супруги делили имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов был автомобиль Bentley Continental GT 2021 года, который стоит более 29 млн рублей.

Ранее стало известно, что мать Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с ФНС.