Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

93-летнему Краско вызвали скорую на открытии турнира по футболу

Актеру Ивану Краско стало плохо из-за падения на кардиостимулятор в Петербурге

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Помощница 93-летнего народного артиста России Ивана Краско Дарья сообщила, что актеру стало плохо на турнире по футболу в Петербурге. Ее слова передает mk.ru.

«Стало плохо, и вызвали скорую помощь. Проверили все. Сказали, что все отлично работает. Он просто испугался, и организм испытал стресс», — заверила женщина.

Актер на спортивном состязании, которое проходило 27 мая, дважды пнул мяч: в первый раз знаменитости показалось, что тот неровно закрутился, поэтому артист решил повторить удар. По словам Дарьи, Краско зацепился ботинком за газон и упал на кардиостимулятор, после чего звезде стало плохо.

Сейчас артист уже дома, его отпустили в тот же день. При этом, сообщила помощница, ушиб Краско оказался сильным, поэтому у 93-летнего актера до сих пор болит левая сторона тела. Она призналась, что не стала в тот же день сообщать об инциденте СМИ, так как ждала стабилизации состояния актера.

13 июля 2023 года сообщалось, что Краско госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб. После операции артист стал чувствовать себя лучше.

Краско уже госпитализировали в 2023 году — он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.

Позднее актер признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Краско добавлял, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты и провалы в памяти.

Ранее народный артист РФ Михайлов пришел на кинофестиваль в Чите, несмотря на болезнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами