Ивлеева снялась в монастыре после скандала с «голой вечеринкой»

Блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала в Telegram-канале фотографии из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

Знаменитость выложила четыре снимка. На них видно, что, будучи в монастыре, девушка покрыла голову черным платком, она также была одета в черные майку и штаны. На одном из снимков блогерша делает селфи напротив иконы, на другом она позирует у окна монастыря, а на третьем и четвертом — демонстрирует роспись стен храма.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Недавно Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России, и рассказала об отношении к президенту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 мая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала новые фото и видео — в частности, со своим доберманом Юрой и с процедурой дренажного массажа.

Ранее Потап заявил, что не писал поста об Анастасии Заворотнюк.