Буланова рассказала, почему не уехала в Москву вслед за мужем

Певица Татьяна Буланова призналась, что не собирается уезжать из Петербурга на фоне того, что у супруга бизнес в Москве. Ее слова передает издание Teleprogramma.pro.

«Честно говоря, уже с 1995 года, когда у меня появилось свое жилье в Москве, я пыталась предпринять попытки переезда в Москву. Но я настолько люблю свой родной Петербург, что, по крайней мере пока, не планирую куда-то переезжать», — заявила исполнительница.

Буланова отметила, что часто приезжает в столицу. Бывало, что артистка всю неделю спала в поезде, так как ездила между городами. По словам исполнительницы, у ее мужа такой же насыщенный график, поэтому пара иногда встречается и в Москве, если графики совпадают.

«На самом деле это никак не влияет на отношения. Если люди друг друга любят, то испытания расстоянием и разлуками не являются для них преградой», — подчеркнула артистка.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

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