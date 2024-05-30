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Музкритик о посте Потапа: «Огреб даже от украинцев»

Продюсер Рудченко осудил певца Потапа за хайп после поста о Заворотнюк

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер Павел Рудченко предположил, что украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) «брызжет ядом», потому что карьера артиста на Украине не складывается. Его слова передает NEWS.ru.

«Не по-человечески хайпанул и огреб за это даже от украинцев», — подчеркнул музыкальный критик.

По словам Рудченко, сейчас артисты на Украине остались практически без работы, а также на них психологически сказывается «напряженная ситуация» в регионе. Рудченко предполагает, что по этой причине Потапенко написал пост об Анастасии Заворотнюк.

При этом недавно Потап заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не писал поста об Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что скриншот был «отфотошоплен» в рамках «российской ИСПО», целью которого было «выставить украинцев в негативном свете».

До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что Потап удалил пост об Анастасии Заворотнюк, сопроводив запись скриншотом публикации артиста. На снимке Потапенко опубликовал сторис в Instagram с Заворотнюк и фразой на украинском языке: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Ранее режиссер Вадим Шмелев назвал Заворотнюк одной из самых ярких актрис России.

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