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Из Эдинбурга выселяют бездомных из-за концерта Тейлор Свифт

Власти Эдинбурга перевезли бездомных в другие города из-за концерта Тейлор Свифт

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Global Look Press

Власти города Эдинбург в Шотландии перевезли бездомных в другие города на такси в преддверии концерта поп-звезды Тейлор Свифт в рамках тура «Eras Tour». Об этом сообщает Би-би-си.

Мероприятие пройдет с 7 по 9 июня. Отмечается, что бездомных, которым в Эдинбурге обычно предлагают временное жилье наподобие гостиниц, отправили в Глазго, Абердин и другие места. Благотворительная организация Shelter Scotland заявила, что из-за концерта Тейлор Свифт бездомные стали «прямыми конкурентами» туристам, которым также нужны гостиницы. Общественники назвали решение властей «вопиющей несправедливостью».

Тейлор Свифт выступит в Эдинбурге на стадионе «Маррифилд», который вмещает более 65 тыс. зрителей. Ожидается, что многие фанаты, не имеющие билетов, также прибудут в город, чтобы постоять у стадиона в надежде увидеть знаменитость.

29 июля 2023 года фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

В декабре того же года «The Eras» певицы вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов за всю историю. Тур превысил доход в $1 млрд, побив предыдущий рекорд Элтона Джона (939 $млн) — тогда певец пять лет ездил с прощальными концертами по всему миру.

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