Анфиса Чехова высмеяла Боню в Каннах

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллегу Викторию Боню на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля.

Чехова заявила, что у Бони грустный взгляд на фотографиях с мероприятия.

«Вика, мигни, если они тебя удерживают в Каннах насильно», — пошутила телеведущая.

22 мая Виктория Боня приехала на 77-й Каннский кинофестиваль. В рамках мероприятия прошла вечеринка актера Жан-Клода Ван Дамма, на которой выступил музыкант Хосе Луис Кастильо. Боня ее посетила. Она опубликовала видео, как пела и танцевала на мероприятии.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции. Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах.

Ранее Виктория Боня похвасталась встречей со звездой турецких сериалов в Каннах.