Китайцы обманывали русских звезд на съемках «Сокровищ императора»

Актеры дубляжа и комики Дарья Блохина и Карен Арутюнов в эфире передачи «Утро. ТНТ» рассказали, как на съемках шоу «Сокровища императора» их обманывали китайцы. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Блохина и Арутюнов признались, что вылетели из проекта из-за неумения ориентироваться в Китае и незнания языка — они заблудились и не могли найти выход из парка.

«Был еще забавный случай: едет китаец на маленьком мотороллере нам на встречу, мы с ним не знакомы, и он просто нам показывает рукой куда-то туда, потому что видит, что мы бежим. Мы инстинктивно начинаем бежать туда, куда он показывает», — вспоминает Блохина.

Только через несколько минут девушка догадалась, что китаец показал им не то направление.

«А мы за ним побежали и при этом не понимали, почему он улыбается. На самом деле, когда их спрашиваешь, они как будто хотят помочь и просто говорят, направляя рукой, а это значит: «Я не знаю, где-то там», — объяснил Арутюнов.

Ведущий Анатолий Цой объяснил гостям и зрителям, что подобный жест в Китае означает «уступи дорогу».

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