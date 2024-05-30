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Звезда НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии

Brief: телеведущая Зейналова может занять пост посла РФ на Маврикии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Телеведущая, звезда телеканала НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии. Об этом сообщает Brief со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что в 2024 году Зейналова закончит Дипломатическую академию МИД России..

Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года) художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

До этого вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

В 2021 году была внесена в санкционный список Украины за «пропагандистскую деятельность».

Накануне в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что приглашения поучаствовать в конкурсе «Интервидение» в России были направлены в страны СНГ и Латинской Америки.

«Для начала реализации инициативы приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Конкурс уже вызвал большой интерес среди зарубежной общественности. К участию приглашены популярные артисты в своих странах», — сказали в МИД.

Ранее продюсер предсказал исчезновение группы «Сплин».

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