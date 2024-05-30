Звезда НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии

Телеведущая, звезда телеканала НТВ Ирада Зейналова может стать послом РФ на Маврикии. Об этом сообщает Brief со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что в 2024 году Зейналова закончит Дипломатическую академию МИД России..

Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года) художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

До этого вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

В 2021 году была внесена в санкционный список Украины за «пропагандистскую деятельность».

Накануне в министерстве иностранных дел РФ рассказали, что приглашения поучаствовать в конкурсе «Интервидение» в России были направлены в страны СНГ и Латинской Америки.

«Для начала реализации инициативы приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Конкурс уже вызвал большой интерес среди зарубежной общественности. К участию приглашены популярные артисты в своих странах», — сказали в МИД.

Ранее продюсер предсказал исчезновение группы «Сплин».