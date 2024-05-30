Убийцу звезды «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-клуба

Убийцу экс-участника «Дома-2» Юрия Жидкова задержали по подозрению в поджоге стриптиз-клуба на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Лейтенанта МЧС Жидкова, осужденного в 2012 году за убийство звезды реалити-шоу «Дом-2» Андрея Кадетова, нашли благодаря отпечаткам пальцев, найденным на месте преступления. Сейчас он помещен в ИВС.

В 2012 году Калининский суд назначил мужчине 11 лет в исправительной колонии строгого режима за убийство Кадетова. В сентябре 2019 года Жидкова освободили условно-досрочно, сократив время наказания на 3 года, 5 месяцев и 18 дней.

Клуб R2 тушили на улице Рубинштейна днем 29 мая. Всего в здании выгорело 28 квадратных метров, пострадавших нет.

Тело 23-летнего Кадетова с многочисленными ножевыми ранениями нашли в декабре 2010 года возле подъезда. В результате оперативных действий стало известно, что ранее Кадетов близко общался с девушкой, позже написавшей заявление об изнасиловании, но потом забравшей его. Юрий Жидков, встречавшийся с девушкой, по данным правоохранителей, совершил убийство из чувства мести.

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