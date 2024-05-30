Анастасия Заворотнюк в последние дни жизни почти не могла двигаться

В последнее время актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на сильные головные боли и слабость. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание утверждает, что из-за болезни звезда сериала «Моя прекрасная няня» очень похудела и почти не могла двигаться. За ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев.

В последнее время, продолжает издание, 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино, откуда периодически возили в государственную больницу на процедуры. Уточняется, что в конце 2023 года она прошла дорогой курс лечения в частной клинике, однако рак не отступил.

У Заворотнюк двое взрослых детей — 28-летняя Анна и 23-летний Майкл. В 2018 году 47-летняя на тот момент Заворотнюк родила дочь Милу от Чернышева.

Вскоре после родов артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

Сообщалось, что состояние звезды «Моей прекрасной няни» резко ухудшилось две недели назад.

30 мая 2024 года семья сообщила, что Заворотнюк не стало.