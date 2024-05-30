Белгородскому блогеру грозит уголовное дело за клевету после критики властей региона

Белгородского блогера Андрея Маликова вызвали на опрос в полицию после публикации поста с критикой властей региона. Об этом сам блогер рассказал в своем Telegram-канале.

«Приехал дать пояснения в УМВД по поводу одной из моих публикаций в тг-канале. Министр общественных коммуникаций Белгородской области Оксана Вадимовна Тарантова написала на меня заявление. Хочет привлечь меня к уголовной ответственности», — написал он, подчеркнув, что готов нести ответственность за свои слова в рамках правового поля.

По словам Маликова, его хотят привлечь к ответственности за клевету, ему грозит уголовное дело. В посте, вызвавшем недовольство министра, блогер оценил расходы правительства Белгородской области на пиар губернатора и его подчиненных, добавив, что неназванным лицам «приходится завышать расходы, чтобы через акты выполненных работ возврат в кассу был».

«Просили пояснить по поводу поста. Я пояснил. А по моим дальнейшим действиям — советуюсь с юристами, — прокомментировал свой визит Маликов в беседе с изданием «Фонарь».

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