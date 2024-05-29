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Барецкий предложил Ивлеевой и Кологривому роли Пугачевой и Галкина

Шоумен Барецкий заявил, что хочет снять сериал «Грязь» о Пугачевой и Галкине

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Global Look Press

Шоумен Стас Барецкий предложил блогерше Анастасии Ивлеевой и актеру Никите Кологривому роли народной артистки СССР Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает NEWS.ru.

Барецкий заявил, что хочет снять их в своем сериале «Грязь» и Ивлеева якобы уже подтвердила свое участие, а с Кологривым ведутся переговоры.

«То есть, Пугачева будет у нас Настя Ивлеева, а Кологривый будет играть Галкина. Ну, по остальным ролям определяемся. Я сыграю самого себя», — пообещал Барецкий.

Сериал, продолжил он, будет посвящен покупке Барецким замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь, и жизни в этой деревне.

В октябре 2022 года Пугачева и Галкин вместе с детьми улетели из России в Израиль. После их отъезда ходил слух о продаже их замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий уверяет, что покупает замок, но пока доказательств этому нет.

Барецкий регулярно ездит в Грязь и общается с ее жителями.

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