Юные чтецы из США и Нидерландов сразятся за звание лучшего в Москве

На X Книжном фестивале на Красной площади 8 июня пройдет суперфинал XIII Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

Из пяти финалистов-россиян и пяти детей из зарубежных стран звездное жюри выберет трех победителей. Лучшие из лучших выступят для посетителей фестиваля и всех желающих — вход на мероприятие свободный.

Российский и международный финалы конкурса состоялись 20 и 21 мая в Международном детском центре «Артек». Как рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, из зарубежных гостей в финале осталось 100 претендентов из 40 стран, а Россия была представлена практически всеми регионами.

Победителями всероссийского конкурса стали Данил Козлов из Иркутской области (М. Дружинина, «Что случилось в нашем классе?»), Сиражудин Ахмедханов из Дагестана (Ч. Айтматов, «Свидание с сыном», Александр Циммерман из Самарской области (А. Чехов, «Два скандала»), Мария Чудаева из Калмыкии (В. Астафьев, «Бабушкин праздник») и Дарья Чуликова из Челябинской области (В. Шукшин, рассказ «Одни»). В международном конкурсе лучшими стали Станислав Мартысюк из Беларуси (Ю. Яковлев, «Сердце Земли»), Дария Робертс из США (Е. Клюев, «Дырка от бублика»), Айтурган Рысбекова из Кыргызстана (Ч. Айтматов, «Материнское поле»), Матвей Гуляницкий из Туркменистана (М. Шолохов, «Поднятая целина») и Елена Симоне Михаэла Йеремиассе из Нидерландов (А. Чехов, «Из дневника одной девицы»).

Судить суперфинал будут актеры театра и кино Виктор Добронравов и Елизавета Арзамасова, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, писательница Марина Москвина, ректор университета «Синергия» Артем Васильев и педагог по актерскому мастерству Института Кино НИУ ВШЭ, актриса театра «Современник» Марина Лебедева.

«Этот конкурс соединяет несколько важных пластов: это и любовь к литературе, ее глубокое понимание, чувствование, и в то же время это демонстрация актерского мастерства, проникновения в образ героя. И как ребята наслаждаются текстами, которые выбрали, пусть так же наслаждаются и своим перевоплощением», — пожелал удачи финалистам Добронравов.

За 13 лет проведения в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» поучаствовало свыше 2,5 млн школьников.

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