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Харви Вайнштейна будут судить в одном суде с Трампом

Дело продюсера Вайнштейна будут рассматривать в том же суде, что и дело Трампа

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Lucas Jackson/Reuters

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна будут судить в одном здании суда с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian.

Суд состоится в Нью-Йорке 29 мая. В этом же здании, но в помещении на другом этаже, уже несколько недель рассматривают дело Трампа.

Повторный суд Вайнштейну понадобился после того, как одно из обвинений в изнасиловании было снято с него.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло первое слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его также признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

Ранее актриса Молли Рингуолд рассказала о домогательствах в Голливуде.

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