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Севиль назвала любимых актеров

Певица Севиль назвала Бурунова и Хабенского культовыми личностями

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Artik & Asti/YouTube

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с NEWS.ru, что у нее много любимых актеров.

Велиева назвала Сергея Бурунова и Константина Хабенского культовыми личностями.

«Бурунов. Я считаю, что лучший народный любимец, невероятный артист. Человечище огромный», — поделилась исполнительница.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

Сергей Бурунов дебютировал в кино в 1998 году в картине «Сочинение ко Дню Победы». Он снимался в таких проектах, как «Последний богатырь: Корень зла», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы».

В марте Сергей Бурунов заявил, что артистам необходимо профессиональное образование. По его мнению, образование поможет молодым актерам оттачивать свое мастерство и развивать талант.

Бурунов не стал отрицать, что в его профессии есть исключения. Актер считает, что без необходимости в образовании в его специальности не было профессионального отбора и конкурентной среды.

Ранее Севиль рассказала о первом заработке.

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