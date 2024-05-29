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Сиделка Краско рассказала, как живет 93-летний актер

Сиделка Ивана Краско Дарья возмутилась, что друзья забыли актера

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Global Look Press

Сиделка Ивана Краско Дарья призналась, что 93-летнего артистка никто не навещает, поскольку знаменитость проживает в ее доме. Слова женщины передает mk.ru.

«Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: «Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый!» А по итогу он никому не нужен», — возмутилась сиделка.

По словам Дарьи, телефон первого народного артиста России большую часть времени молчит. Ему звонят ежедневно лишь дочери Юлия и Марина, которые живут не в России.

Дарья вспомнила, что стала помощницей актера восемь лет назад: она хотела сфотографироваться со звездой, увидев его на улице около Гостиного двора. Тогда Краско отдал Дарье два билета на свой спектакль в театр, а после выступления женщина вновь пообщалась с артистом, который, в свою очередь, попросил ее стать своей помощницей.

15 мая сообщалось, что 93-летнему Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля. Дарья рассказала, что изначально звезду укачало в машине, а затем актер сильно переволновался, после чего у него начались проблемы с сердцем. Помощница подчеркнула, что артисту помогла таблетка, поэтому он не стал покидать мероприятие.

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