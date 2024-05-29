Популярный комик рассказал, почему перестал работать на телевидении

Юморист и блогер Илья Куруч в разговоре с Иваном Абрамовым рассказал, почему прекратил выпускать свое шоу на ТВ после первого эпизода.

«Нужно было договариваться много [на телевидении]. А там теряется атмосфера, аутентичность, какая-то народность веселая. Это теряется как будто, когда начинают убирать то, за что ты реально держишься», — пояснил Куруч.

По словам комика, необходимость постоянно договариваться с шоураннерами и согласовывать материал внесла много незапланированных усилий в процесс съемок, поэтому Куруч решил заниматься творчеством без поддержки телеканала. Таким образом Куруч смог избежать телевизионной цензуры.

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