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Популярный комик рассказал, почему перестал работать на телевидении

Комик Илья Куруч не стал работать на телевидении из-за контроля и цензуры

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kuruchbro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист и блогер Илья Куруч в разговоре с Иваном Абрамовым рассказал, почему прекратил выпускать свое шоу на ТВ после первого эпизода.

«Нужно было договариваться много [на телевидении]. А там теряется атмосфера, аутентичность, какая-то народность веселая. Это теряется как будто, когда начинают убирать то, за что ты реально держишься», — пояснил Куруч.

По словам комика, необходимость постоянно договариваться с шоураннерами и согласовывать материал внесла много незапланированных усилий в процесс съемок, поэтому Куруч решил заниматься творчеством без поддержки телеканала. Таким образом Куруч смог избежать телевизионной цензуры.

Недавно юморист Евгений Чебатков сравнил гонорар за работу ведущим на телешоу и в проекте Stand-Up. По словам артиста, он получает большое удовольствие, работая ведущим «Stand-Up шоу». Юморист признался, что слушает все выступления амбициозных стендаперов, чтобы быть на волне юмора и подхватывать тренды у коллег.

Ранее Никас Сафронов раскритиковал купленные Киркоровым картины.

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