Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» вспомнил реакцию парижан на россиян в 90-е: «Наряды полиции стояли»

Актер Мартынов: французы были в шоке от русских на съемках «Окно в Париже»

close
100%
aleksandr_martynow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Александр Мартынов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что французы «готовились к погрому» на съемках «Окно в Париже».

Съемки картины происходили в Париже в 1992 году. На тот момент Мартынову было десять лет. По словам актера, французы «стояли на стреме» из-за того, что к ним приедут «русские дети». Артист рассказал, что иностранцы вызвали наряд полиции и «готовились к банкротству».

«Какой же у них был шок в хорошем смысле, что мы спокойно сидим, ничего не громим, никуда не бегаем, даже не орем. Спокойно себе сидим, вошли в кадр, отработали, вышли», — поделился актер.

Мартынов отметил, что во время съемок французы задарили игрушками российских детей-актеров. Артист признался, что у него был шок от их изобилия. Он отметил, что ощущал себя как в сказке и во сне на съемках. Актер объяснил, что виды Парижа контрастировали с «разрухой» России в 90-х.

«Я даже после этого в Париже никогда не был и не хочу туда, чтобы ощущения от того города разрушить», — рассказал актер.

Александр Мартынов известен по роли Валентина в сериале «Универ. Новая общага».

Ранее звезда «Универа» рассказал, зачем поменял фамилию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами