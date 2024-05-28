Иосиф Пригожин отреагировал на сравнение с оленем: «Большое счастье»

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия стали гостями шоу «Это нормально» Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва.

В рамках программы продюсер признался, что постоянно уговаривает исполнительницу купить себе что-нибудь. Одна из гостей передачи пожаловалась, что схожим образом себя ведет «парень-олень». Бузова попросила объяснить ей суть сравнения с лесным животным.

«Это тот, который с подарками бегает, все для своей женщины делает», — пояснила девушка.

Телеведущая в этот же момент уточнила, что по описанию Пригожин очень похож на мужчину-оленя. В ответ на это Пригожин заверил, что рад быть таким мужем для Валерии.

«Быть у такой женщины мужчиной-оленем — это огромное счастье», — подчеркнул продюсер.

Пригожин женат на певице Валерии с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Андрей Малахов вспомнил, как Агалакова семь лет ждала предложения от итальянца.