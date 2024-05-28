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Азамат Мусагалиев рассказал, хочет ли еще детей

Комик Азамат Мусагалиев признался, что хотел бы завести еще детей

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@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев признался в интервью с Идой Галич, что хотел бы завести еще детей.

«Я недавно спросил у жены. Она говорит: «Да. Как будто это прикольно». Вот когда он родился (третий ребенок), я спросил сразу, прикола ради. Она сказала: «Нет, ни в коем случае. Хватит. Все». И вот сейчас «как будто бы прикольно». Не знаю, попозже попробую еще раз спросить», — рассказал юморист.

Мусагалиев признался, что его жена преимущественно занимается хозяйством в доме. По словам артиста, его супруга иногда может вызвать помощника. Также сестра супруги комика периодически помогает ей в доме. По словам телеведущего, он не знает, откуда жена берет столько сил на работу по дому и воспитание детей.
«Я приезжаю, она еще не спит. И встаю, она уже ходит», — поделился комик.

Мусагалиев женат на возлюбленной по имени Виктория. Они познакомились в 2006-м, несмотря на то, что учились в одной школе и вузе. Юморист и возлюбленная поженились в 2008-м. В том же году в семье родилась дочь Милана. В 2013 году Виктория родила вторую дочь, которую назвали Лейсан. 13 мая 2023-го у пары родился сын.

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